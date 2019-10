Dans la partie aquarium du zoo, ils ont pu voir un requin à pointes noires avaler un autre requin dans le grand bassin où toutes les espèces marines cohabitent.

Un visiteur a filmé le moment et l'a diffusé sur Twitter en interpellant le zoo. "Hum, il ne vous manque pas un requin ?", a-t-il écrit.

Et la réponse du zoo a été très rapide : "Les requins vivaient en parfaite harmonie depuis des années. L'instinct a peut-être pris le dessus et le requin attaqué était peut-être malade. Ca reste des carnivores. Par mesure de sécurité, le second requin dormeur a été transféré dans un autre aquarium".