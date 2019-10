Pour les clients de ce restaurant, impossible de s’en douter, mais l’eau dans leurs verres est d’abord passée par les toilettes.

Le restaurant situé à Kuurne, une commune néerlandophone à proximité de Courtrai, a présenté la semaine dernière son nouveau système de purification d’eau. Ce type d’installations permet aux établissements qui ne sont pas rattachés au réseau d'égouts de faire bon usage de leur eau, souligne la VRT.

Lorsque les clients tirent la chasse ou que le cuisinier vide son évier, l’eau ne se dirige plus vers les égouts. Elle commence son processus de purification. D’abord, en servant d’engrais pour les plantes. Cette première étape ne suffit pas à rendre l’eau potable. Il passe ensuite dans un dispositif de purification. Cinq techniques différentes sont ensuite utilisées. "L'eau qui en découle est trop pure pour être potable. On y rajoute donc des minéraux pour la rendre plus saine”, précise un représentant de l'entreprise à l'origine de l'installation.

In fine, l’eau est servie aux clients sous forme de glaçons, dans leurs cafés ou en carafe. “Même odeur, même goût”, celui interrogé par nos confrères de la VRT semble plutôt satisfait et se réjouit de l’arrivée de tels systèmes.