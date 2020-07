Un bébé rhinocéros indien est né au zoo de Planckendael, a annoncé le parc vendredi.

Le petit et la maman, Karamat, se portent bien. Les visiteurs pourront bientôt les observer dans l'enclos extérieur des rhinocéros. Après 16 mois de gestation, la naissance s'est déroulée sans encombre et rapidement, ont déclaré les soigneurs, qui ont pu suivre son déroulement par caméras interposées. Le bébé, une femelle de 60 kilos, est arrivé au bout de cinq minutes à peine. L'animal n'a pas encore sa corne typique. "C'est tout à fait normal pour un rhinocéros nouveau-né", explique la soigneuse Jolien. "La corne pousse d'environ sept centimètres par an. Elle ne pousse pas indéfiniment bien sûr, car elle s'use au fil de ses aventures. La corne d'un rhinocéros adulte atteint une longueur de 60 centimètres environ."

Bien que le rhinocéros n'ait pas encore de prénom, celui-ci commencera pas la lettre "V", comme c'est le cas pour tous les animaux nés cette année. Il s'agit du deuxième jeune du couple formé par Karamat et Gujurat. En 2015, Karamat avait donné naissance à Qabid, qui se trouve actuellement au zoo d'Édimbourg.

Le rhinocéros indien (Rhinoceros unicornis) est une espèce considérée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Souvent victime de braconnage, il est également confronté à la disparition de son habitat en Inde et au Népal. Le zoo de Planckendael participe au programme européen de reproduction de l'espèce, qui vise à constituer une population de réserve en cas d'extinction du rhinocéros indien à l'état sauvage.