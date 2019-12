Un nouveau renforcement du vent est attendu ce samedi après-midi, avec des rafales qui pourront dépasser les 80 km/h sur certaines régions.

Les températures, elles, resteront clémentes pour la saison, le thermomètre allant de 3 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés à la mer, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Dimanche, les dernières averses quitteront le pays vers la mi­-journée. Le temps deviendra généralement sec sous un ciel peu nuageux. Les maximas seront compris entre 5 et 9 degrés tandis que durant la nuit, les températures ne descendront pas sous les 3 degrés. Lundi, une zone de pluie peu active remontera de la France et traversera la Belgique. Elle sera suivie de courants méridionaux très doux, les maximas atteignant 6 à 10 degrés.

Mardi, ces courants méridionaux détermineront toujours notre temps, quelques rayons de soleil étant attendus principalement sur l'est. Une zone de pluie pourrait toutefois déborder sur l'ouest du pays et devrait finalement le traverser sous forme peu active en soirée et durant la nuit suivante. Les maximas pourront atteindre les 14 degrés. Mercredi, des courants maritimes plus frais feront baisser le thermomètre, les maximas étant compris entre 3 et 7 degrés. Les températures devraient ensuite remonter autour des 10 degrés en fin de semaine.