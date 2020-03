Cela va permettre d’assurer une offre de trains qui correspond à environ 75 % du nombre de places offertes habituellement aux voyageurs.

Dès ce lundi 23 mars, un "service de trains d’intérêt national" sera organisé afin de préserver de vraies solutions de mobilité pour les personnes amenées à devoir absolument se déplacer en train et pour lesquelles le déplacement en toute sécurité sanitaire doit être garanti.

"L’offre de trains sera maintenue tout en étant adaptée sur tout le territoire belge, avec une composition des trains maximale, permettant de maximiser la distance entre voyageurs", détaille la SNCB. Dans les faits, cela va permettre d’assurer une offre de trains qui correspond à environ 75 % du nombre de places offertes habituellement aux voyageurs d’un jour normal de semaine (heures de pointe incluses). La société ferroviaire explique également que cette adaptation concilie la nécessité de la continuité du service et les recommandations sanitaires avec l’absentéisme croissant pour maladie du personnel ferroviaire, et de ses sous-traitants. "Le client reste au centre des préoccupations car la planification d’un "service de trains d’intérêt national" évitera des suppressions non annoncées de trains en temps réel et une suroccupation des trains en circulation ; elle garantira aussi un niveau maximal de sécurité. D’ailleurs, cette décision est en ligne avec les choix d’autres opérateurs ferroviaires européens", ajoute-t-elle. De plus, le taux d’absentéisme des accompagnateurs de train de la SNCB a ainsi plus que doublé en deux semaines, atteignant jusqu’à 30 % dans certaines régions.

Un plan d’application jusqu’au 5 avril

Pour ce qui concerne les horaires des différentes lignes, ils sont tous consultables sur le site web de la SNCB (https://www.belgiantrain.be/fr).

D’ailleurs, actuellement, le taux d’occupation des trains se situe entre 8 et 10 %. Et comme partout ailleurs, la SNCB vous conseille de vous laver régulièrement les mains avec du savon, de tousser et d’éternuer dans votre coude, d’utiliser des mouchoirs à usage unique, de maintenir une distance raisonnable vis-à-vis des autres voyageurs, et conseille d’acheter son ticket sur l’application mobile ou le site internet. La nouvelle offre ferroviaire a été élaborée en concertation avec le gouvernement. Ce plan devrait rester d’application jusqu’au 5 avril prochain au moins.