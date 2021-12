Le ministre a commencé par évoquer la base du testing à savoir, continuer à se faire tester si l'on présente des symptômes ou bien si l'on a été en contact avec quelqu'un qui s'est trouvé avec un test positif. Si vous avez été en contact avec une personne contaminée pendant plus de 15 minutes à une distance de moins d'1m50 alors dans ce cas vous avez eu un "contact à haut risque".

Ce qui a poussé les autorités à changer la stratégie de testing, est la surcharge présente sur les travailleurs en première ligne ainsi que les médecins généralistes. La semaine dernière, 720 000 PCR ont été effectués,120 000 antigéniques rapides et plusieurs dizaines de milliers d'auto-tests étaient également faits. Un médecin ne pourra d'ailleurs plus vous fournir un code pour un test PCR.

En ce qui concerne les personnes vaccinées, elles devront faire un seul test au cinquième jour après le dernier contact à haut risque. Le code que vous allez recevoir après le contact à haut risque, sera valable du 3ème au 6ème jour. Ainsi se faire tester le 5ème jour permettra de diminuer la pression sur les centres de testing. La quarantaine sera alors levée lors de la réception du test PCR negatif.

Un cas particulier peu également sortir les vaccinés de la quarantaine. Au jour 4, si un autotest a été réalisé chaque jour et que le résultat est négatif, alors la quarantaine peut être levée. Il est toujours nécessaire d'appliquer les mesures de précaution à savoir : limiter ses contacts, éviter les personnes vulnérables, privilégiez le télétravail et porter son masque.

Pour ce qui est des non-vaccinés ou pas complètement vacciné, la procédure ne change pas. Il faudra effectuer un test PCR au 1er jour et au 7ème jour après le contact à haut risque. La quarantaine est obligatoire entre les deux tests jusqu'au résultat négatif du 2ème test. Si le résultat est positif, un isolement de 10 jours est prescrit avec au moins 3 jours sans fièvres.

Cette nouvelle stratégie ne concerne que les enfants de plus de douze ans et des adultes.

De nouvelles mesures supplémentaires ?

Les activités à l'intérieur menacent les chiffres de l'épidémie selon le ministre Jan Jambon qui souhaite organiser un Codeco le plus rapidement possible. Le ministre Vandenbroucke a cité aussi les activités de l'événementiel ainsi que la situation préoccupante dans les écoles, notamment en Flandre.

"On va devoir limiter encore plus nos contacts", a insisté le ministre de la Santé. "Il faut que nous soyons cohérents sur les décisions à prendre. Nous devons nous demander si les mesures dans ces domaine sont suffisamment fortes", évoquant les secteurs des loisirs, de la culture et de l'école.