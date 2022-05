Les chrétiens-démocrates enregistreraient un recul de 6,7 points par rapport à leur résultat lors des élections régionales flamandes de 2019. Compte tenu de la marge d'erreur, le CD&V peut toutefois échanger sa place avec les communistes et les verts de Groen.

Suite à ces résultats plus que décevants, le président du CD&V Joachim Coens a annoncé convoqué des élections anticipées et ne se portera lui-même plus candidat à la présidence. Le Conseil de parti se prononcera jeudi prochain. Le mandat de M. Coens court en principe jusqu'en décembre mais, dans l'intérêt de sa formation politique, celui-ci estime qu'il serait opportun de lui trouver un successeur de manière anticipée.

M. Coens restera président jusqu'à cette élection interne. Selon la porte-parole du pari, le scrutin sera sans doute organisé après l'été.

Dans les rangs du CD&V, la nécessité de trouver un candidat de consensus est régulièrement évoquée plutôt que de se lancer dans une élection disputée entre plusieurs candidats.

Vlaams Belang et N-VA au coude-à-coude

Selon ce sondage, le Vlaams Belang est la plus grande formation avec 22,9%, soit 4,5 points de plus qu'en 2019. La N-VA suit de près avec 22,4%, une estimation toujours en deçà de son résultat en 2019.

Vooruit enregistre la meilleure progression et pointe à la troisième place avec 15,5% des intentions de vote, soit 5,4 points de plus qu'en 2019.

Ensuite, on retrouve l'Open Vld, juste au-dessus de la barre symbolique des 10% (10,2%) devant Groen, juste en dessous (9,4%). Le PVDA obtient 9,1% des intentions de vote.

Le président de la N-VA Bart De Wever est la personnalité politique flamande la plus populaire, devant le Premier ministre Alexander De Croo et le président de Vooruit Conner Rousseau.

Joachim Coens annonce faire un pas de côté