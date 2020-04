Plusieurs activités programmées cet été seront peut-être annulées… ou pas.

La décision de Sophie Wilmès d’annuler l’ensemble des événements de masse jusqu’au 31 août a été prise ce mercredi soir. Mais cette annonce pose des questions concernant la tenue de certaines activités drainant du monde. À commencer par les stages de vacances d’été. Pour les organisateurs de ces stages, c’est encore le flou total à l’heure actuelle. "Nous attendons d’avoir plus d’informations venant du gouvernement" , explique Nicolas Siron, directeur pédagogique à l’ASBL Toboggan. "Nous ne pouvons pas nous permettre de dire demain que nous annulons tous nos stages d’été et qu’ensuite on se rende compte qu’ils auraient pu être maintenus. Nous sommes un peu dans le flou car on parle d’événements de masse, mais un stage avec 200 enfants, est-ce un événement de masse ?"

(...)