Si l’Atomium a réussi à se remettre du contrecoup du lockdown de 2015 et des attentats de 2016 - la dette creusée à l’époque était enfin apurée après une excellente année 2019 (1,2 million de boni) -, l’impact du Covid 19 est sans commune mesure par rapport aux autres événements négatifs, apprend-on via un communiqué de presse de l'ASBL Atomium.

Cette dernière, qui gère également le ADAM Brussels Design Museum, table sur un déficit d'au moins 3 millions d'euros pour l'exercice 2020. "Alors qu'en février, le même conseil d'administration validait un boni de 800.000 euros", précise le texte qui ajoute que "ce différentiel est énorme et pourrait être fatal à l'un des emblèmes de la Belgique."

Contrairement à d'autres institutions, l'Atomium fonctionne presque sans subsides et vit uniquement grâce à ses visiteurs belges et étrangers. 89% de ses recettes sont liées à la billetterie et 4% au merchandising. Elle ne reçoit que 3% de subsides, "tous ponctuellement liés à la politique d'expositions".



"D’ici la fin de l’année, et même si les contrats étudiants et intérimaires ont été coupés, que les horaires ont été redéfinis, les réserves financières de l’Atomium seront épuisées", précise l'Atomium. Depuis le 14 mars, les recettes sont nulles. Du jamais vu!

Afin d'éviter la catastrophe, l'Atomium espère redémarrer au plus tard le 1er juillet, voire le 1er juin. Il compte beaucoup sur la visite des Belges cet été.



"A l’instar d’autres grands symboles en détresse, il faudra un plan d’aide pour sauver l’emblème national de cette tempête. C’est de l’aide non seulement des Belges mais aussi des autorités publiques dont l’Atomium aura besoin", conclut l'ASBL.



Construit lors de l'Exposition universelle de 1958, l'Atomium est rapidement devenu un lieu incontournable de Bruxelles ainsi qu'un symbole de la Belgique connu dans le monde entier.