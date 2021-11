La ministre de l’Enseignement, Caroline Désir (PS), s’est rendue au Congo à la fin du mois d’octobre dernier pour participer à un colloque réunissant des historiens congolais et belges et des acteurs politiques dans le but d’évoquer le rôle de la Belgique dans l’enseignement de l’histoire coloniale. Au même moment, un groupe d’experts, chargé d’étudier le passé colonial de la Belgique et ses conséquences sur le Congo et la société belge, dévoilait ses conclusions, accablantes pour la Belgique.

Interrogée au parlement par les députés Kalvin Soiresse (Ecolo) et Jean-Pierre Kerckhofs (PTB) au sujet de sa visite et du rapport des experts, la ministre n’a pas hésité à appuyer le travail des chercheurs en dénonçant fermement la colonisation du Congo par l’État belge.