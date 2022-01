Des projets pilotes portant sur l’utilisation du taser sont en cours depuis 2017. Aujourd’hui, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) veut inclure le controversé taser partout, dans l’équipement standard de la police. L’arme à électrochocs offrirait une protection supplémentaire aux policiers et aurait un effet dissuasif lors de menaces. Mais des études indiquent également des centaines de décès dus à l’utilisation d’un taser. Les syndicats ne sont pas non plus totalement convaincus. Et pas seulement parce que cela peut coûter cher : une arme à impulsion électrique coûte en moyenne 2 500 euros et l’appareillage de recharge, 1 815 euros. Ils s’inquiètent aussi de l’absence d’un cadre juridique.