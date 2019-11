Dans la nuit de samedi à dimanche, les minima fléchiront avec des valeurs comprises entre ­1 et 5 degrés.

En certains endroits, et particulièrement sur l'extrême nord, il y aura un risque de formation de brume ou de brouillard. En fin de nuit, il y aura également la possibilité de formation de nuages bas sur l'ouest. Dimanche matin, les nuages seront un peu plus présents. Sur les hauteurs ardennaises et le nord­-est, le temps pourra rester ensoleillé jusqu'en fin de journée. Les maxima se situeront entre 9 et 12 degrés sous un vent généralement faible. La semaine prochaine débutera dans les mêmes conditions mais avec un risque croissant d'averses.