Nuages et éclaircies alterneront mercredi avec la possibilité d'une averse, principalement sur le nord du pays.

Il fera toujours assez frais avec des températures ne dépassant pas 11 degrés en bord de mer et dans les Hautes Fagnes, et 15 degrés en Campine, selon les prévisions de l'IRM. La nuit de mercredi à jeudi sera aussi très fraîche avec des températures qui redescendront entre 1 degré sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 8 degrés le long du littoral. Le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux.

Jeudi, la journée débutera sous les éclaircies dans la plupart des régions. A la Côte, le ciel sera plus nuageux avec possibilité de quelques averses. En cours de journée, les nuages bourgeonneront dans l'intérieur du pays mais le temps restera sec. Le soleil brillera au littoral. Les maxima varieront entre 10 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 15 degrés en Campine. Le vent sera modéré de nord­-est. Il gagnera en intensité à la Côte en cours de journée.