Des averses se déplaceront de la Côte vers l'intérieur des terres en fin de journée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera entre 8 et 11 degrés en Ardenne et de 12 à 13 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort qui soufflera de secteur sud-ouest, avec des rafales de 50 à localement 60 km/h. Lundi soir et pendant la nuit, le temps restera inchangé, entre nuages, éclaircies et averses localisées. Des nuages bas pourront se former au sud du sillon Sambre-et-Meuse et y réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 4 et 8 degrés, sous un vent modéré de sud­-ouest.

Mardi, après une accalmie, une nouvelle perturbation abordera le territoire par l'ouest au cours de l'après­-midi. Les températures ne dépasseront pas 12 degrés dans le centre.