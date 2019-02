En 2015, on a demandé aux élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de dix autres pays de répondre à cette question : "Dans l’ensemble, dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre vie actuelle en général sur une échelle de 0 (pas du tout satisfait) à 10 (entièrement satisfait) ?" Résultat ? Avec une moyenne de 7,5 sur 10, la FWB se situe en cinquième position sur les onze pays retenus pour l’analyse. Elle arrive donc devant l’Espagne, le Luxembourg, la Communauté germanophone, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie et derrière la Finlande (grande gagnante comme souvent), les Pays-Bas, la Suisse et la France.

Partout, les garçons se disent un peu plus satisfaits que les filles. Bien que la différence soit moins prononcée chez nous qu’au Luxembourg par exemple, elle est tout de même significative. Les filles situent en effet leur niveau de bien-être à 7,2 sur 10, tandis que les garçons la situent à 7,8 sur 10.

Les élèves expriment un sentiment d’appartenance assez marqué à leur école. Ils sont 88 % à se sentir appréciés par les autres élèves et 82 % déclarent qu’ils se font facilement des amis à l’école. Ils ne sont que 10 % à se sentir seuls à l’école.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus d’un tiers des élèves déclarent pourtant subir des violences verbales (des insultes dans 43 % des cas et des moqueries pour 35 % d’entre eux).

Les violences physiques et les menaces concernent environ 10 % des élèves et concernent plus les garçons que les filles.

Par ailleurs, beaucoup d’élèves se disent anxieux face aux évaluations. Ils sont 33 % à se dire très tendus et 71 % disent avoir peur d’avoir de mauvais résultats. Globalement, les filles se disent plus anxieuses que les garçons.

© DR