L'asbl Be WaPP - qui agit en Wallonie pour améliorer la propreté publique - et Fost Plus - l'asbl chargée de la collecte sélective, du tri et du recyclage des déchets d'emballages ménagers en Belgique - ont récompensé les établissements scolaires pour les nombreux efforts accomplis en matière de propreté, de tri et de prévention des déchets dans et aux abords de l'école.

Les établissements non-labellisés cette année ont néanmoins reçu un prix d'encouragement.