Décidément, les tracts électoraux marquent la dernière ligne droite de la campagne...













Ecolo: "Une fausse polémique" Il s'agit d'une attaque frontale envers Ecolo, directement liée aux fameux tract électoral qui avait été distribué à Laeken il y a quelques jours. Alain Destexhe avait alors été l'un des premiers à réagir, lui qui tenait à dénoncer "le communautarisme d'Ecolo depuis 10 ans".





Contactés par La DH, les écologistes n'ont pas voulu s'exprimer à ce sujet. "Ecolo ne souhaite pas commenter cette fausse polémique avec les listes Destexhe", dit-on au parti.

Et un de plus ! Après les tracts d'Ecolo et d'Emir Kir, c'est au tour des listes Destexhe de faire polémique suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un tract au sujet du port du burkini., peut-on lire. Vera Deda, Victoria De Vigneral et Nanou Valanne, les trois candidates en question, prennent la pose dans une piscine, d'abord en burkini, ensuite en maillot de bain. Leur visage est fermé sur la première photo, alors qu'elles affichent un grand sourire sur la seconde.