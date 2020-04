Le train de nuit Malmö-Cologne-Bruxelles ne pourrait toutefois démarrer pleinement qu'en 2023 au plus tôt.

Après 16 ans d'absence, le train de nuit faisait son grand retour sur le sol belge en janvier dernier. En effet, une ligne fait désormais l’aller-retour entre la capitale autrichienne Vienne et Bruxelles, via Linz, et entre Innsbruck et Bruxelles, via Munich. Grâce à cette collaboration, la Belgique se trouve ainsi reliée au réseau "Nightjet" de l’opérateur autrichien ÖBB, qui s’étend de Hambourg à Rome, desservant aussi Zurich, Munich, Düsseldorf, Venise, Milan ou encore Florence, avec des extensions jusqu’à Zagreb, Budapest et Varsovie. Toutefois, le Nightjet Vienne/Innsbruck-Bruxelles est suspendu actuellement, et l'après Covid-19 risque également de repenser les niveaux de trafics ferroviaires.