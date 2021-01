"Les roues d'un essieu sont sorties des rails, mais le train est resté debout", a indiqué Infrabel. Quinze personnes voyageaient à son bord. Aucune n'a été blessée dans l'incident. Le gestionnaire du rail dit mettre tout en oeuvre pour évacuer le train le plus rapidement possible. Les trains de la liaison Anvers-Charleroi peuvent encore circuler sur la deuxième ligne reliant Anvers et Bruxelles, a précisé Infrabel.