Pas question pour autant d’imposer un examen médical périodique, estime Vias.

Doit-on imposer un examen médical aux conducteurs de plus de 65 ans ? Si la question n’est pas encore sur la table de nos décideurs politiques, elle fait son petit chemin outre-Quiévrain, remise sur le devant de la scène par le sondage réalisé par Dekra, leader français de l’inspection, de la certification, des services et de la gestion des sinistres dans les domaines de l’automobile. Un sondage aux résultats frappants : près de trois quarts des Français interrogés se disent favorables à l’instauration d’un examen médical obligatoire pour tous les conducteurs de plus de 65 ans. Objectif : s’assurer que l’automobiliste est encore apte à la conduite. Des seniors qui n’y seraient pas forcément opposés : 58 % d’entre eux estiment qu’il s’agirait d’une mesure souhaitable.

Les chiffres pencheraient d’ailleurs en faveur d’une telle visite médicale : en Belgique, une personne sur quatre tuée en 2020 dans un accident de la route était un senior. Pourtant, l’institut Vias, expert en matière de sécurité routière, tient à en relativiser l’ampleur. Certes, une personne sur quatre tuée est âgée de plus de 65 ans, mais ce serait principalement la conséquence d’une plus grande vulnérabilité : 63 % des seniors tués sont en réalité des piétons et cyclistes.