Depuis 1953, se cache sous le Mont Kemmel le Quartier Général secret des Forces Armées belges, pourtant ce superbe bunker n’a jamais été utilisé

Le Mont Kemmel, hantise des cyclistes avec ses montées escarpées, et son ossuaire lieu de mémoire aux soldats français fusillés lors de la guerre 14-18, cache en son sein un formidable secret : celui d’abriter en souterrain un authentique bunker de commandement militaire.

Sous une discrète maisonnette rouge, sise au sein d’un champ protégé par des barbelés mentionnant qu’on se trouve sur un domaine militaire, se cachent deux étages en sous-sol de 1.000 mètres carrés d’un bunker, sous 15 mètres de profondeur, avec des murs en béton armé d’une épaisseur de plus d’un mètre.

En pleine guerre froide, sous la menace permanente d’une attaque de l’URSS et des pays satellites du Pacte de Varsovie, les autorités belges ont décidé en 1953 de construire sous le Mont Kemmel, dans la commune de Dranouter, et dans le plus grand secret le centre de commandement de la défense aérienne intégrée de cinq pays alliés (Belgique, France, Grande-Bretagne, Luxembourg et Pays-Bas).