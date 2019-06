À la veille de la journée mondiale des océans qui a eu lieu ce samedi, l’équipage belge du Blackfish a présenté son voilier vendredi à Ostende. Ce bateau est fabriqué à partir de matériaux durables et recyclés. Sa mission : enquêter sur la pollution plastique et lutter pour des océans en bonne santé. Cette collaboration avec le WWF et le Vliz, l’Institut flamand de la mer, a pour objectif de récolter des échantillons en mer et de récolter des fonds pour financer les travaux du Fonds mondial pour la nature sur l’océan.

Au cours de cette mission de trois ans, l’équipage du Blackfish sillonnera (...)