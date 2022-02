Un vol TUI ayant décollé de Bruxelles à 7h45, en direction de Cuba et du Mexique, a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Nantes, en France, en raison d'une urgence médicale. Un passager à bord de l'appareil a rencontré des problèmes médicaux peu de temps après le décollage. "Il y avait des médecins à bord et ils ont considéré qu'il était plus prudent d'atterrir pour que le passager puisse recevoir les soins nécessaires", indique le porte-parole de la compagnie.

Selon le porte-parole de Tui, les passagers devraient être ramenés à Bruxelles. Ils redécolleront en direction de leur destination en soirée. Mais à l'heure d'écrire ces lignes, les 296 passagers sont toujours bloqués à Nantes, dans l'attente de savoir s'ils allaient poursuivre leur voyage vendredi. "Nous sommes restés 6h dans l'avion. On a reçu un voucher pour manger et boire et on attend la suite", nous confie un passager bloqué.

Sur place, la tension monte, nous dit-on. "C'est honteux", "Du n'importe quoi", "On s'en souviendra", lancent les passagers en colère. "C'est scandaleux de ne rien communiquer sur place alors qu'on apprend tout par la presse."

L'atterrissage en urgence et les opérations au sol ayant entraîné une perte de temps de plusieurs heures, l'équipage devait d'abord être remplacé pour poursuivre le voyage.

Les voyageurs présents à Cuba et au Mexique qui attendaient l'avion pour retourner en Belgique ont quant à eux été avertis via SMS de l'urgence médicale. Le retard ne leur donne toutefois pas droit à une compensation financière, ne s'agissant pas d'un problème technique.

