Toutes les routes sont ainsi au rouge dans le sens des départs en Europe. Pour les retours d'Allemagne et de Suisse également.

Les retours d'ailleurs en Europe sont à l'orange.

Touring déconseille de partir samedi: "Les premiers bouchons sont prévus très tôt le matin Les heures de pointe se situent entre 10h. et 15h. Le pic est prévu à midi. Les files se résorberont dans la soirée".

Dimanche la circulation est classée "jaune" ce qui signifie une circulation dense mais fluide.

Dans le sens des retours, Touring ne s'attend pas à des gros problèmes. L'organisation estime que le meilleur jour pour revenir est le vendredi et, dans une moindre mesure, le dimanche.

En Belgique la circulation sera dense avec des risques d'embouteillages sur la E40 Bruxelles-côte et sur la E411 Bruxelles-Ardennes dans le sens des départs les vendredi après-midi et soir et le samedi matin. Dans le sens de retours des files sont à craindre en direction de l’intérieur du pays le dimanche soir.