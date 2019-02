Le record absolu de température maximale pour un 15 février a été battu hier, vendredi, avec 18,1 degrés enregistrés à Uccle par l’Institut royal météorologique.

Jamais on n’avait atteint un tel niveau depuis le début des mesures, soit 1881.

C’est simple, on ne parle plus que de cela : depuis ce jeudi, le temps s’est mis au beau, le vent est tombé et les températures sont particulièrement douces, dignes d’une " seconde partie du mois d’avril ", nous indique David Dehenauw, le chef du bureau du temps et des prévisions à l’Institut royal météorologique (IRM).

(...)