Selon Touring, les retours seront très difficiles dès vendredi avec de longues files prévues en France et des embouteillages de moindre importance en Allemagne et en Suisse. La situation empira samedi avec de grosses perturbations attendues dans toute l'Europe : journée noire en France et rouge dans le reste de l'Europe. À l'exception du sud-est de la France qui restera classé rouge, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, l'Autriche et l'Espagne connaitront un dimanche plus calme. La situation en France ne sera seulement rétablie que dans le courant de la journée de lundi.

Les départs s'intensifieront dès vendredi midi avec des bouchons prévus en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Le trafic en France, en Espagne et en Italie sera quant à lui très calme. En revanche, la journée de samedi sera classée rouge dans le sud-est de la France. Le reste de l'Hexagone et de l'Europe devrait cependant connaitre des embouteillages plus limités. Le dimanche sera classé vert et s'annonce d'ores et déjà comme la journée parfaite pour partir en vacances.