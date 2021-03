La société ferroviaire a donc fortement déconseillé de se rendre à la Côte aujourd’hui et demain, et recommande d’opter pour une destination moins fréquentée. Une affluence massive a pu être constatée dans de nombreuses gares du pays alors que la fameuse règle de la fenêtre n’est pas encore d’application. La SNCB explique qu’il s’agit uniquement d’une affluence liée au beau temps et que ce n’est pas lié à par règle selon laquelle les passagers des trains devront s’asseoir sur les sièges situés à la fenêtre, une mesure décidée par les autorités et qui s’appliquera pendant les vacances de printemps (Pâques), du 3 au 18 avril, et le week-end des 24 et 25 avril.

On peut donc légitimement s’interroger sur la pertinence d’une telle mesure et surtout la manière dont le personnel pourra la faire respecter. Les syndicats de l'entreprise ferroviaire craignent de nouveau des sources de conflits et de tensions où les accompagnateurs seront en première ligne.

"Difficile de distinguer les voyageurs d’un jour et ceux qui vont travailler”

C’est le cas de Marie (prénom d’emprunt), accompagnatrice à la SNCB depuis près de 14 ans. “A bord des trains, ça va être compliqué à mettre en place.