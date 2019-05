Stand Up, une coalition qui lutte contre l'extrême droite et le fascisme, est à l'origine de cet événement.

En réaction aux résultats du scrutin de ce dimanche 26 mai, la coalition Stand Up, qui vise à lutter contre l'extrême droite et le fascisme a décidé de mener des actions Place du Luxembourg à Bruxelles mardi entre 18 et 20 heures. Un événement sur Facebook a été créé afin de rassembler un maximum de personne pour aller crier haut et fort son mécontentement.

En une journée seulement, l’événement a déjà intéressé plus de 12.000 personnes. 3.000 autres ont annoncé qu'elles participeraient bien à l'action de protestation.

"Face à la montée de l’extrême droite aux élections de ce dimanche 26 mai, nous, citoyen.ne.s avec et sans papiers, organisations issues du mouvement social dans toute sa diversité (du mouvement ouvrier, de l’antiracisme, du féminisme, des luttes LGBTI+, de l’antifascisme, de la jeunesse et de défense des droits humains), lançons un appel à l’action. Au niveau fédéral et régional en Belgique, le parti d'extrême droite Vlaams Belang a fait une percée électorale dramatique. Dans nombre de pays d'Europe, comme en France, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-Uni, en Italie, les partis d'extrême droite sont également les grands vainqueurs des élections européennes", peut-on lire sur l'événement en question.

"Nous affirmons que l’extrême droite n’a pas sa place ni dans les parlements et gouvernements, ni dans nos rues et que notre front uni se mobilisera, tant que nécessaire et sur tous les terrains possibles, pour l’empêcher de nuire. Nous vous invitons à vous lever avec nous contre l’extrême droite ce mardi 28 mai à 18h à la Place du Luxembourg", conclut Stand Up.