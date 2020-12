Une aide financière pour les maisons de repos wallonnes qui voient baisser leur taux d’occupation Belgique Stéphane Tassin © BELGA

La pandémie de coronavirus a eu un impact très important sur la population résidant en maison de repos et en maison de repos et de soins (MR et MRS). De très nombreux résidents sont décédés après avoir contracté le virus, et cette situation entraîne un autre problème. En effet, confrontés à une baisse importante de leur taux d’occupation, certains établissements sont en proie à des difficultés financières.