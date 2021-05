Au sein de cette campagne intitulée "Tous respectueux", les employeurs et les syndicats du secteur des titres-services oeuvrent ensemble pour fournir des conseils aux clients sur la façon de créer un environnement de travail sûr.

Sur les 3.900 accidents de travail recensé en 2019, bon nombre étaient liés à des mesures de prévention insuffisantes.

Des ajustements simples, comme des pièces dégagées, des appareils électriques en bon état et l'absence d'animaux de compagnie dans les espaces, où le travail est effectué peuvent déjà faire la différence.

Garantir un matériel sûr, hygiénique et ergonomique est aussi important, souligne le Fonds de Soutenabilité Titres-Services dans un communiqué.

"La crise du coronavirus a également eu un impact considérable", fait part le directeur Peter Van de Veire. "Les remarques qui remontent régulièrement sont des pièces mal aérées, des masques buccaux qui trainent et des clients qui ne respectent pas la distance sociale. Mais aussi des clients qui souhaitent que le nettoyage soit réalisé avec des produits agressifs pour désinfecter au maximum. Mais cela n'est pas sain et même dangereux", décrit-il.

La campagne se décline en vidéos et publicités invitant les utilisateurs de titres-services à prendre mieux soin des travailleurs et travailleuses du secteur de l'entretien ménager. "Qui prend soin de l'habitation, mérite d'être aussi traité avec soin", estime M. Van de Veire. "Parlez ensemble de sécurité, d'autant plus durant la crise sanitaire", recommande-t-il encore.