Le gouvernement fédéral a annoncé ce vendredi le second volet de son plan fédéral de protection sociale et économique, en plus des 10 mesures déjà annoncées.

L’une d’elles a particulièrement retenu l’attention : la mise en place d’une allocation de revenus garantis. Il s’agit d’un chômage temporaire étendu et rendu automatique, avec une hausse des montants perçus. Il concernera l’ensemble des travailleurs assignés à domicile à cause du confinement.

Le but est d’assurer un revenu décent aux travailleurs touchés directement ou indirectement par le COVID 19. L’allocation prévue à la base pour le chômage économique sera étendue avec un taux revu à la hausse (Ndlr : en cas de chômage temporaire, les travailleurs perçoivent un montant égal à 70% de leur rémunération brute plafonnée à 2.754,76 euro par mois). Une augmentation de 5,63€ par jour par rapport aux montants précédents est prévue. Cela correspond à une hausse de revenu mensuel de 150 euros.

En pratique, cette allocation de revenus garantis sera versée indépendamment du statut du travailleur. Elle concernera aussi bien les indépendants que les salariés et les ouvriers.

"Une forme d'allocation universelle"