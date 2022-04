Une manière plus simple de retirer des médicaments sans avoir besoin de papier.

Fini la paperasse nécessaire pour retirer ses médicaments en pharmacie, une application va permettre de gérer ses propres prescriptions. L’Inami lance en effet cette semaine son application ("Mes médicaments") qui permettra aux patients de visualiser facilement toutes leurs prescriptions de médicaments et de les réserver chez leur pharmacien. "Voici donc une façon de plus de retirer facilement des médicaments sans avoir besoin de papier. Et celle d’avoir ses prescriptions à portée de main", précise l’organisme.