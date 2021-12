Une autre action, en justice cette fois, contre la fermeture de la culture: la ministre Verlinden citée à comparaître Belgique S.Po. © BELGA

Les plaignants demandent au juge d’interdire à l’Etat belge de poursuivre l’exécution de l’arrêté royal du 23 décembre.



Ce lundi, une citation à comparaître visant la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden, a été déposée au Tribunal de première instance de Bruxelles par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), l’Union des producteurs de films francophones et six autres producteurs ou organisateurs de spectacles.



