Une bande de malfaiteurs lituaniens ayant dérobé pour au moins 1,35 million d'euros dans des véhicules a été démantelée.

Plusieurs centaines de faits sont à leur actif, en Allemagne principalement mais aussi en Belgique. Treize suspects ont été appréhendés depuis décembre 2017 et plusieurs ont déjà été condamnés, ont indiqué jeudi les parquets d'Heilbronn et Mosbach, au nord de Stuttgart. La bande s'en prenait essentiellement aux appareils de navigation et aux volants, avec une préférence pour les BMW. Tous les suspects viennent de la ville lituanienne de Panevezys, dans le centre du pays.

Une centaine de faits leur sont attribués dans la région d'Heilbronn pour la seule deuxième moitié de 2017.

C'est en décembre de cette même année que la police allemande a pu interpeller les huit premiers suspects, à l'issue d'une longue enquête.