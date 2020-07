On peut attendre un début d’été normal en Belgique, loin des pics de chaleurs de 2018 ou 2019.

Depuis plusieurs années, nos étés riment avec canicule et records de températures à tel point qu’on en trouverait cela normal. Et ce début d’été nous rappelle que la Belgique n’est pas un pays tropical, avec des températures élevées et un soleil omniprésent. “J’entends dire que ce début d’été est exécrable, mais il est tout à fait normal, insiste Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

(...)