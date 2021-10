Certains utilisateurs du Covid Safe Ticket ont déjà mis en avant la possibilité de faire une capture d’écran du QR code, et donc de facilement l’envoyer à des amis qui pourraient l’utiliser pour accéder à un restaurant par exemple ; sans pour autant être vacciné. À titre de comparaison, sur une application de mobile banking, la capture d’écran n’est pas possible.

"On n’a pas activé cette fonctionnalité, car l’impossibilité de faire des captures d’écran ne fonctionne pas sur tous les types de système d’explication, en l’occurrence sur Android, et donc on a privilégié l’uniformité", nous indique Gert De Gelder, de Digitaal Vlaanderen. "C’est pour cette raison qu’on a introduit un cercle bleu mouvant sur l’application. S’il s’agit d’une photo ou capture d’écran, il n’y aura pas ce cercle bleu mouvant. L’application scannera bien (au vert) le QR code mais par contre, la personne qui fait le scan pourra voir que c’est une copie. "

À condition qu’elle soit informée de l’existence de ce système de protection…