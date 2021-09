Le début de l'automne sera placé sous le signe du recyclage et de la réutilisation des appareils électriques délaissés - plus de 50 millions d'entre eux dormiraient dans les ménages belges, selon Recupel. Ils pourront être déposés au Shopping de Nivelles le 29 septembre et à l'Acinapolis à Namur le 13 octobre, de 10h00 à 19h00.

Cuisinières, fours à micro-ondes, machines à laver, machines à café et bouilloires seront collectés de préférence en bon état afin qu'ils soient reconditionnés pour en faire don aux victimes des inondations, explique Recupel. Les appareils défectueux ou irréparables seront quant à eux recyclés en nouvelles matières premières.

Une émission spéciale sera par ailleurs diffusée de 16h00 à 19h00 sur Nostalgie en direct de l'événement. Des experts de Recupel partageront lors de celle-ci des conseils en matière de recyclage.

Cette opération se déroulera en coopération avec La Bourse aux dons et les partenaires locaux de Recupel actifs dans le transport et la réutilisation: R.APP.EL (Ressourcerie Restor), Retrival, Trans'form et Cyreo. Ils se chargeront de trier les appareils et de les remettre aux personnes en ayant le plus besoin, précise l'ASBL.