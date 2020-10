Le Centre communautaire laïc juif présente 300 illustrations antisémites parmi les 9000 objets collectés par Arthur Langerman.

Certes, l’exposition "Plume de fiel, images de haine" ne s’étale que sur une vingtaine de mètres, mais elle présente un condensé de la folie antisémite au fil du temps, à voir jusqu’à la fin de l’année au Centre communautaire laïc juif, dans le cadre de ses 60 ans d’existence.

L’historien et chercheur Philippe Pierret et le scénographe Christian Israel ont puisé parmi les 9000 pièces rassemblées par Arthur Langerman et que celui-ci vient de donner à l’Université technique de Berlin, pour en retenir 300 images reprises sur onze panneaux explicatifs, l’expo étant destinée à être présentée dans les écoles.

(...)