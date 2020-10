Alors que de pans entiers de la société sont mis sous cloche pour combattre le virus, les données manquent cruellement pour objectiver l’origine de ces contaminations et fournir des données objectives ( hors les données l’Agence pour une vie de qualité (Aviq), sur la Wallonie) pour justifier de la fermeture d'un secteur plutôt que d'un autre. Le centre d’études du PTB vient de clôturer une expérience de détection des sources de contamination. Elle a été réalisée sur 517 patients contaminés entre le 1er septembre et le 16 octobre dans les 11 maisons médicales de médecine pour le Peuple (5 en Flandre, 4 en Wallonie et 2 à Bruxelles), des structures liées au parti de gauche radicale. Voici ce qu'elle livre comme conclusions.