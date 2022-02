Si la Russie n’est que le 17e pays le plus important pour la Belgique en matière d’exportation, la crise actuellement en cours pourrait faire mal aux finances de milliers d’entreprises. Chaque année, c’est l’équivalent de près de 4 milliards d’euros de marchandises qui sont acheminées vers Moscou depuis la Belgique. Les produits pharmaceutiques, industriels et alimentaires en tête.

Des sanctions économiques en provenance de l’Union européenne, suivies de contre-mesures russes, porteraient un rude coup aux relations commerciales des entreprises. "La crise ukrainienne risque de provoquer un ralentissement de la croissance russe, indique Gérard Seghers, conseiller commercial et économique pour la Région wallonne (Awex) à Moscou. Le taux de change du rouble est déjà en train de s’effondrer. Les produits vont devenir trop chers pour les importateurs russes qui risquent de demander à leurs fournisseurs de baisser les prix. Mais ceux-ci n’auront pas vraiment d’intérêt à les brader."

Résultat : il est quasi certain que les exportations vers la Russie vont largement se réduire dans les prochaines semaines. "Ce sera catastrophique pour nos exportateurs. Peut-être moins pour les grands groupes mais certainement pour les plus petits pour lesquels le marché russe représente un gros client."

Selon Gérard Seghers, c’est qu’il y aura "un avant et un après. Aujourd’hui, on est dans la spéculation. Tant que le bruit des armes ne se sera pas tu, il sera impossible d’estimer l’impact que cela aura sur les exportations. La seule chose dont on peut être sûr, c’est qu’il sera important, et qu’il risque de s’inscrire dans la durée. On est dans l’incertitude et le monde des affaires n’aime par l’incertitude".