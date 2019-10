Face à la réforme des structures d’accueil, les directrices de crèche voient également un affront fait à leur qualité de maison d’accueil autonome.

"J’ai le public qu’ils veulent, l’ONE veut mes clients. Je n’ai que des expatriés européens qui peuvent payer, mais où est le problème ? On fait de l’argent sur le service que l’on offre, pas sur les enfants. Dans ce cas, il faut aller fermer les écoles privées. On veut juste offrir un service de qualité, équivalent, voire meilleur que dans le public sous certains aspects, qui est plus familial car ce sont toujours les mêmes têtes, mais on dérange car cet argent ne tombe pas dans les poches principales de l’ONE", détaille une directrice namuroise.

"De plus, sur le site de l’ONE, on peut trouver une liste des milieux d’accueil mais seulement du secteur public. On vous explique alors ce que c’est qu’une crèche subventionnée, etc., mais aucun mot sur les structures autonomes, surtout que selon les salaires des parents les montants à payer seront similaires. Ils se gardent bien de le dire. Nous ne recevons rien de leur part. Pourtant, nous avons beaucoup de comptes à leur rendre."