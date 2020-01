Les migrants se risquant à rejoindre la Grande-Bretagne dans une embarcation de fortune au départ du littoral belge sont assez rares. "Cela se passe plus fréquemment dans le nord de la France, mais les contrôles s'étant renforcés là-bas, le problème se déplace chez nous", analyse le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé. Des recherches étaient en cours mardi matin à La Panne tant sur la plage qu'en mer. Quatorze migrants ont essayé de rejoindre l'Angleterre dans un petit bateau mais celui-ci a chaviré. Cinq personnes sont parvenues à sortir elles-mêmes de l'eau, selon les autorités communales.

Le gouverneur Decaluwé entend de son côté intensifier les efforts afin d'éviter ce genre d'initiative. Il a récemment consulté les services concernés en Angleterre et en France et va aussi aborder la problématique des bateaux de migrants avec Interpol. "Nous devons mettre plus de moyens afin d'éviter que des réfugiés ne se lancent dans une telle aventure. C'est trop dangereux et les faits de mardi à La Panne le prouvent une fois de plus."