Des images de fin du monde. Et un terrible sentiment d’impuissance tant dans le chef de milliers de citoyens sinistrés que des autorités et secouristes. La Wallonie a plongé dans l’horreur, dans l’indicible, jeudi, noyée par des précipitations diluviennes qui frappent notre pays depuis deux jours.

Après une nuit déjà compliquée pour des milliers de citoyens dont les maisons ont été inondées mercredi, la situation a empiré au fil des heures. Une grande partie des cours d’eau du sud du pays sont sortis de leur lit, s’engouffrant dans les rues des villes et villages, les transformant en torrent d’eau brunâtre, emportant tout sur leur passage. Des centaines de véhicules ont été charriés par la force des flots comme de vulgaires fétus de paille, des caravanes ont été éventrées par les ponts sous lesquels elles étaient bringuebalées, les portes et fenêtres de milliers d’habitations ont explosé sous la puissance de l’eau, des voies de chemin de fer ont été emportées et le déraillement du train a forcé Infrabel à stopper le trafic ferroviaire sur de nombreuses lignes.

(...)