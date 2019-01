Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire belge Infrabel éprouve de grandes difficultés à recruter. "Nous connaissons une dramatique pénurie de techniciens en Belgique", a affirmé mercredi l'administrateur-délégué Luc Lallemand. Il n'est pas exclu qu'un "problème de continuité" finisse par se poser. Les pays étrangers pourraient offrir une solution. Des centaines d'emplois techniques sont à pourvoir tant chez Infrabel qu'à la SNCB. "Les compagnies ferroviaires pourraient à elles seules recruter tous les diplômés de l'enseignement technique en Belgique", a déclaré en boutade Luc Lallemand.

Mais trouver du personnel qualifié devient de plus en plus difficile, malgré des campagnes de recrutement et des "job days" supplémentaires. "Il y a une pénurie dramatique", selon M. Lallemand. C'est particulièrement évident dans la zone d'Anvers où "il nous manque une personne sur trois", et, plus largement, dans toute la Flandre. A Bruxelles et en Wallonie, la situation est un peu moins grave.

L'administratrice-déléguée de la SNCB, Sophie Dutordoir, a confirmé le problème. "Nous sommes toujours à la recherche de personnel qualifié sur le plan technique pour les ateliers de maintenance, notamment en Flandre", a-t-elle déclaré.

Les problèmes de recrutement poussent déjà Infrabel à regarder au-delà de nos frontières. "Nous devrons le cas échéant faire appel à des experts venus de l'étranger, même s'ils parlent d'autres langues", a indiqué M. Lallemand mercredi en Commission infrastructure de la Chambre.

Infrabel est en train de construire sa propre "école de chemin de fer" (Académie Infrabel) à Molenbeek-Saint-Jean, à côté de la gare de Bruxelles-Ouest. Celle-ci devrait être opérationnelle d'ici 2020.