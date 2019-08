Une écolière louvaniste a finalement été autorisée à porter son voile à l'école où elle débutera une nouvelle année scolaire la semaine prochaine.

Ainsi en a décidé un tribunal de la ville brabançonne, confirme mardi GO! , la coupole de l'enseignement communautaire flamand. Celle-ci avait été assignée en justice, au côté de la direction de l'établissement, par la jeune fille. Tout comme dans les autres écoles de GO! , une interdiction du port de signes convictionnels, tel que le voile, y est en vigueur.

Le journal De Standaard avait rapporté le week-end dernier qu'une élève avait introduit l'affaire en justice afin de s'opposer à cette interdiction. La jeune fille, qui souhaite rester anonyme, a obtenu raison. Elle estimait que le port du foulard était une élément essentiel de la pratique de sa religion, avait expliqué son avocate dans les colonnes du quotidien flamand.

Le jugement ne vaut toutefois que pour cette écolière et l'interdiction générale reste de mise, insiste GO! , qui peut encore aller en appel de cette décision. Une réflexion en son sein est en cours sur les démarches et l'attitude à adopter.

L'an dernier, un juge de Tongres avait statué dans le même sens pour quelques jeunes filles. Les écoles concernées et la coupole avaient contesté le jugement.

La décision de ce mardi est un nouveau coup dur pour l'interdiction générale. Deux autres écoles ont par ailleurs déjà adapté leur règlement après que quelques élèves aient porté l'affaire devant le Conseil d'Etat.