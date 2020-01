Jonckers, active dans la traduction, supprime la limitation du nombre de jours de congé pour ses employés. Son patron, Geo Janssens, assume ce choix : "On veut que nos employés prennent plus de congés payés". L’idée est aussi d’attirer et garder les talents dans un secteur ultra-concurrentiel.

On en a tous rêvé. L’entreprise belge Jonckers l’a fait. À partir du mois de mars prochain, la société active dans la traduction va enlever la limitation des jours de congé de tous ses employés en Belgique. Comprenez : chacun des 172 employés de Jonckers pourra prendre des jours de congés payés à volonté.

(...)