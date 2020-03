Une épidémiologiste belge qui vit en Italie s'inquiète de la proportion que pourrait prendre cette pandémie.

Pour le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, Iris De Ryck, une épidémiologiste qui travaille en Italie, a indiqué qu'il ne fallait pas prendre le coronavirus à la légère et cette dernière espère que les autorités belges et la population prendront au sérieux les recommandations données.

Pour le futur de cette pandémie, Iris De Ryck n'hésite pas à être alarmiste. “Déjà à la mi-janvier, alors qu’il (Ndlr : le coronavirus) commençait seulement à se propager en Chine, j'étais persuadée que ce virus, particulièrement contagieux et pour lequel nous n’avons aucun vaccin ni traitement, serait dangereux”

La spécialiste analyse ensuite la situation actuelle en Italie et avertit la population belge. “En tant que Belge, j’ai l’habitude de ne pas vraiment suivre les règles et en Italie, ce n’est pas différent”, avoue Iris De Ryck. “Mais tout a changé ces derniers jours, les Italiens ne se rebellent plus contre ces mesures draconiennes et les respectent sagement. Ce n'est pas encore le cas en Belgique. Il ne s’agit plus de jeunes gens en bonne santé qui attrapent la grippe, mais de contaminer des centaines et des centaines de personnes. Ceux qui se moquent de ces mesures en Belgique doivent se rendre compte que la situation va bientôt empirer.