C’est le cas d’une esthéticienne active en Wallonie picarde. Proche de la frontière, elle nous explique avoir décidé de reprendre son activité une fois que la France a annoncé la levée de la fermeture des métiers de contact, fin novembre.

"J’ai, dans ma clientèle, beaucoup de Françaises. Quand les activités ont pu reprendre en France, j’ai pesé le pour et le contre et je me suis dit que je devais faire de même. Si je laissais tomber ma clientèle, il était certain que je ne m’en relèverais pas."

Voilà déjà une petite dizaine d’années que cette trentenaire a lancé son activité. "Concrètement, je ne fais que mon travail. Et je suis dans l’illégalité pour cela. C’est incompréhensible quand on y réfléchit mais c’est comme cela."

C’est tout de même la peur au ventre que la jeune femme se rend chez ses clientes. "Normalement, je ne me rends jamais chez elles, je travaille exclusivement au sein de mon cabinet. Mais si des personnes voient des clientes entrer chez moi, j’ai peur que l’on me dénonce. Même en me déplaçant, je ne suis pas tranquille. Cela peut aller vite… Mon métier, c’est normalement ma passion. Aujourd’hui, c’est simplement pour ma survie. L’avenir ne me semble pas rose…"