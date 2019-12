Dominique Van Eeckhoudt a remporté le titre de Miss Belgique en 1981. Elle avait alors tout juste 20 ans. Près de quarante ans plus tard, son regard sur l’émission a quelque peu évolué

"Il y a du pour et du contre dans les concours de beauté. D’un côté, ils permettent de médiatiser des bonnes causes humanitaires et, de l’autre, ça reste très superficiel et bling-bling. De plus en plus de candidates ont un diplôme universitaire ou font des études mais ce n’est pas forcément ce qui est le plus mis en valeur", estime-t-elle.

(...)