Une femelle morse de Pairi Daiza meurt en donnant naissance, le petit n'a pas survécu

Belgique

Eda

Une des quatre femelles morses de Pairi Daiza, Petrushka, est morte en donnant naissance à son bébé, qui n’a pas survécu non plus, annonce ce jeudi le parc animalier. La morse, âgée de 19 ans et provenant de l’aquarium de Valence, est décédée hier mercredi.